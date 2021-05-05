Ізраїль закрив кордон для українців: що відомо

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"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, ізраїльською стороною скасовано спеціальні дозволи, видані компетентними органами ДІ для в’їзду в країну до 1 травня 2021 року. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ.

Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих.