Израиль закрыл границу для украинцев: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Израиль запретил въезд иностранцев из ряда стран. Среди них и Украина, передает УНН со ссылкой на украинское посольство в Израиле.
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"Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - говорится в сообщении.
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Кроме того, израильской стороной отменено специальные разрешения, выданные компетентными органами ГИ для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы ГИ.
Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки примерно втрое больше, чем заболевших.