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Ізраїль визнав опозиційного лідера президентом Венесуели

Ізраїль визнав опозиційного лідера президентом Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Ізраїль офіційно визнав лідера венесуельської опозиції, голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо президентом країни. Про це у неділю, 27 січня, оголосив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

В онлайн-відео він заявив, що Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів Америки, Канади та багатьох південноамериканських країн “у визнанні нового керівництва у Венесуелі”.

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро відкинув вимогу європейських держав протягом восьми днів оголосити у країні нові вибори.

“Вони повинні зняти цей ультиматум. Ніхто не може ставити нам ультиматум”, — заявив Мадуро в неділю в інтерв’ю телеканалу CNN Turk. Він додав, що Венесуела не прив’язана до Європи, назвавши ультиматум європейських країн “цілковитим нахабством” та “помилкою”.

Мадуро також обвинуватив Хуана Гуайдо у “порушенні конституції”, а Вашингтон — у “спробі державного перевороту”.

“Все, що відбувається, пов’язано з Америкою. Вони нападають на нас, і вони думають, що Венесуела — це їхній сад на задньому дворі”, — сказав Мадуро. Він додав, що “відкритий до діалогу”, але зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не буде.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

Нагадаємо, вчора, 26 січня, військовий аташе Венесуели у Вашингтоні полковник Хосе Луїс Сілва заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Після чого лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо привітав рішення полковника Сільви визнати його президентом.

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