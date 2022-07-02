Ізраїль також розкритикував заяву українського посла. Раніше у МЗС сказали, що це його власна думка

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У посольстві Ізраїлю у Берліні назвали висловлювання українського посла "спотворенням історичних фактів" та "баналізацією Голокосту". "Заяви посла не тільки підривають цінності, якими ми всі дорожимо і в які віримо, а й підривають мужню боротьбу українського народу жити за демократичними цінностями та в мирі", - вказали в ізраїльському посольстві.

Контекст

В інтерв'ю німецькому журналісту посол Мельник сказав: «Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі».

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау вже зателефонував своєму українському колезі Дмитру Кулебі та висловив невдоволення щодо заяв Мельника.

В українському дипвідомстві вже прокоментували ситуацію.

"Слова посла України в Німеччині Андрія Мельника, висловлені в інтерв'ю німецькому журналісту, є його особистою думкою і не відображають позицію МЗС України", - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.