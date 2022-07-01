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Польщі не сподобалися заяви українського посла. У МЗС сказали, що це його власна думка

Польщі не сподобалися заяви українського посла. У МЗС сказали, що це його власна думка

Київ • УНН

 • 3001321 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау зателефонував своєму українському колезі Дмитру Кулебі та висловив невдоволення щодо заяв посла України в Німеччині Андрія Мельника. Камінцем спотикання Варшави і Києва знову стало історичне питання, пише УНН.

Цитата

"Я мав розмову зі своїм другом, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щодо неправдивих заяв про історію Андрія Мельника. Я подякував міністру Кулебі за швидке публічне втручання у це питання. Польща та Україна повинні разом протистояти як спробам провокацій, так і браку розсудливості та відповідальності", - написав міністр Рау у Twitter.

Деталі

Йдеться про висловлювання посла України в Німеччині Андрія Мельника. В українському дипвідомстві також прокоментували ситуацію.

"Слова посла України в Німеччині Андрія Мельника, висловлені в інтерв'ю німецькому журналісту, є його особистою думкою і не відображають позицію МЗС України", - заявив речник МЗС Українии Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна вдячна Польщі за безпрецедентну підтримку в боротьбі з агресією росії.

"Нас ніщо не роз'єднує, оскільки як в Києві, так і в Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами", - зазначив дипломат.

Контекст

Раніше в інтерв'ю німецькому журналісту посол Мельник сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - вважає дипломат.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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