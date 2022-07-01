Польше не понравились заявления украинского посла. В МИД сказали, что это его собственное мнение

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразил недовольство заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника. Камнем преткновения Варшавы и Киева снова стал исторический вопрос, пишет УНН.

Цитата

"Я имел разговор со своим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, относительно ложных заявлений про историю Андрея Мельника. Я поблагодарил министра Кулебу за скорейшее публичное вмешательство в этот вопрос. Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокаций, так и недостаткам здравомыслия и ответственности", - написал министр Рау в Twitter.

Детали

Речь идет о высказывании посла Украины в Германии Андрея Мельника. В украинском дипведомстве также прокомментировали ситуацию.

"Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией россии.

"Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед насущными угрозами", - отметил дипломат.

Контекст

Ранее в интервью немецкому журналисту посол Мельник сказал: "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это - нарратив, который до сих пор продвигают россияне, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - считает дипломат.

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