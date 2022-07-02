Израиль также подверг критике заявление украинского посла. Ранее в МИДе сказали, что это его собственное мнение

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В посольстве Израиля в Берлине раскритиковали заявление украинского посла Андрея Мельника по историческим вопросам. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства, передает УНН.

Детали

В посольстве Израиля в Берлине назвали высказывание украинского посла "искажением исторических фактов" и "банализацией Холокоста". "Заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим, но и подрывают мужественную борьбу украинского народа жить по демократическим ценностям и в мире", - указали в израильском посольстве.

Контекст

В интервью немецкому журналисту посол Мельник сказал: «Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это – нарратив, который до сих пор продвигают россияне, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау уже позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразил недовольство заявлениями Мельника.

В украинском дипведомстве уже прокомментировали ситуацию.

"Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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