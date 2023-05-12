Ізраїль продовжує повітряні нальоти на сектор Газа, а палестинці вперше обстріляли Єрусалим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ізраїльські військові літаки в п'ятницю завдали серію нальотів на окремі райони сектору Газа, а палестинські збройні угруповання випустили ракету у бік Єрусалиму, інформує УНН.
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За повідомленням кореспондента Anadolu, ізраїльські військові літаки бомбили сільськогосподарські угіддя та об'єкти, що належать палестинським угрупованням, у місті Рафах на півдні сектора Газа.
Палестинські збройні угруповання, у свою чергу, вперше після початку нинішніх бойових дій випустили ракету у бік Єрусалиму.
"Бомбардування Єрусалиму – це послання. Кожен має зрозуміти їх мету", – йдеться у заяві руху "Ісламський джихад". "Те, що відбувається в Єрусалимі, не ізольоване від подій у Газі", - додали там.
"На околицях Єрусалиму звучать сирени, - йдеться в заяві ізраїльської армії. - Це перший випадок з початку ізраїльської операції в Газі, коли в районі Єрусалиму звучать попереджувальні сирени", - повідомило офіційне управління мовлення Ізраїлю.
Сирени також пролунали у місті Бейт-Шемеш на околиці Західного Єрусалиму.
За повідомленням газети Haaretz, палестинські ракети були випущені по поселенню Гуш-Еціон на південь від Єрусалиму.
Бої між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями тривають у п'ятницю четвертий день поспіль, внаслідок чого загальна кількість загиблих внаслідок авіаударів досягла 31, у тому числі шість дітей та троє жінок.
За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, ще 93 особи, у тому числі 32 дитини та 17 жінок, отримали поранення за останні чотири дні повітряних атак ізраїльських сил.
За останні 72 години по Ізраїлю випущено близько 1000 ракет.
Додамо
Регіональні та міжнародні сили закликали до негайного припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною, але поки що безуспішно.
Ізраїльська армія заявила, що авіаудари є частиною її операції "Щит і стріла", наступальної операції, розпочатої після того, як з Гази було випущено ракети після смерті палестинського ув'язненого, який оголосив голодування в ізраїльській в'язниці.