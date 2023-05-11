Франція, Єгипет, Німеччина та Йорданія закликають до негайного припинення вогню в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністри закордонних справ Франції, Єгипту, Німеччини та Йорданії виступили із спільною заявою після саміту Мюнхенської групи в Берліні, заявивши, що вони «глибоко стривожені цим новим витком насильства та погіршенням ситуації з безпекою на окупованих палестинських територіях та в Ізраїлі, а також - події у Газі, які призвели до неприйнятних жертв серед цивільного населення, включаючи жінок та дітей», передає УНН з посиланням на AFP.
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Вони закликають до негайного припинення вогню, «що покладе край ізраїльським військовим операціям у Газі та невибірковим ракетним обстрілам Ізраїлю. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися».
Вони також похвалили Єгипет за його посередницькі зусилля та закликають усі сторони виконувати зобов'язання, взяті у лютому в Акабі та у березні у Шарм-ель-Шейху.
«Ці останні події ілюструють необхідність відновлення політичного процесу, що веде до всеосяжного і міцного миру між ізраїльтянами і палестинцями за допомогою узгодженого рішення про створення двох держав, що забезпечує незалежну, безперервну, життєздатну і суверенну палестинську державу», — заявили міністри.
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Тим часом Ізраїль перебуває під ракетним обстрілом Сектора Газа, а армія оборони Ізраїлю обіцяє продовжувати атакувати високопоставлених командирів "Ісламського джихаду". Найсильніша за останні місяці ескалація бойових дій призвела до загибелі 25 людей в Секторі Газа.