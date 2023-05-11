Франция, Египет, Германия и Иордания призывают к немедленному прекращению огня в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министры иностранных дел Франции, Египта, Германии и Иордании выступили с совместным заявлением после саммита Мюнхенской группы в Берлине, заявив, что они «глубоко встревожены этим новым витком насилия и ухудшением ситуации с безопасностью на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, а также - события в Газе, которые привели к неприемлемым жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей», передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Они призывают к немедленному прекращению огня, «что положит конец израильским военным операциям в Газе и неизбирательным ракетным обстрелам Израиля. Международное гуманитарное право должно соблюдаться».
Они также похвалили Египет за его посреднические усилия и призывают все стороны выполнять обязательства, взятые в феврале в Акабе и в марте в Шарм-эль-Шейхе.
«Эти последние события иллюстрируют необходимость возобновления политического процесса, ведущего к всеобъемлющему и прочному миру между израильтянами и палестинцами посредством согласованного решения о создании двух государств, обеспечивающего независимое, непрерывное, жизнеспособное и суверенное палестинское государство», — заявили министры.
Добавим
Тем временем Израиль находится под ракетным обстрелом Сектора Газа, а армия обороны Израиля обещает продолжать атаковать высокопоставленных командиров "Исламского джихада". Сильнейшая за последние месяцы эскалация боевых действий привела к гибели 25 человек в Секторе Газа.