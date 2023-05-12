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Израиль продолжает воздушные налеты на сектор Газа, а палестинцы впервые обстреляли Иерусалим

Израиль продолжает воздушные налеты на сектор Газа, а палестинцы впервые обстреляли Иерусалим

Киев • УНН

 • 528967 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Израильские военные самолеты в пятницу нанесли серию налетов на отдельные районы сектора Газа, а палестинские вооруженные группировки выпустили ракету в сторону Иерусалима, информирует УНН.

Детали

По сообщению корреспондента Anadolu, израильские военные самолеты бомбили сельскохозяйственные угодья и объекты, принадлежащие палестинским группировкам, в городе Рафах на юге сектора Газа.

Палестинские вооруженные группировки, в свою очередь, впервые после начала нынешних боевых действий выпустили ракету в сторону Иерусалима.

"Бомбардировка Иерусалима – это послание. Каждый должен понять их цель", – говорится в заявлении движения "Исламский джихад". "То, что происходит в Иерусалиме, не изолировано от событий в Газе", - добавили там.

"В окрестностях Иерусалима звучат сирены, - говорится в заявлении израильской армии. - Это первый случай с начала израильской операции в Газе, когда в районе Иерусалима звучат предупредительные сирены", - сообщило официальное управление вещания Израиля.

Сирены также прозвучали в городе Бейт-Шемеш на окраине Западного Иерусалима.

По сообщению газеты Haaretz, палестинские ракеты были выпущены по поселению Гуш-Эцион к югу от Иерусалима.

Бои между Израилем и палестинскими группировками продолжаются в пятницу четвертый день подряд, в результате чего общее число погибших в результате авиаударов достигло 31, в том числе шесть детей и три женщины.

По данным министерства здравоохранения Палестины, еще 93 человека, в том числе 32 ребенка и 17 женщин, получили ранения за последние четыре дня воздушных атак израильских сил.

За последние 72 часа по Израилю выпущено около 1000 ракет.

Добавим

Региональные и международные силы призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, но пока безуспешно.

Израильская армия заявила, что авиаудары являются частью ее операции "Щит и стрела", наступательной операции, начатой после того, как из Газы были выпущены ракеты после смерти палестинского заключенного, объявившего голодовку в израильской тюрьме.

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