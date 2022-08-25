Ізраїль пред'явив звинувачення лідеру "Ісламського джихаду". Арешт може спровокувати новий виток насильства в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ізраїль у четвер пред'явив звинувачення високопоставленому лідеру підтримуваного Іраном руху "Ісламський джихад", чиє затримання, ймовірно, посилить напруженість. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Згідно із заявою ізраїльських військових, звинувачення проти Бассама Аль-Сааді, заарештованого 1 серпня під час рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі, включають участь у незаконній організації та підбурюванні.
Аль-Сааді, за словами військових, є "впливовим високопосадовцем" в "Ісламському джихаді", який, за їхніми словами, займався "основною терористичною діяльністю", включаючи отримання коштів із Гази.
Представник "Ісламського джихаду" Дауд Шехаб заявив, що Ізраїль сфабрикував звинувачення, засновані на "обманах і необґрунтованих звинуваченнях".
Шехаб сказав, що група попросить Єгипет та Організацію Об'єднаних Націй втрутитися, і виступив із погрозою, що "Ісламський Джихад" може відповісти насильством, якщо Аль-Сааді не буде звільнено.
"Досягнення глухого кута дало б нам повне право використовувати інші варіанти", - сказав Шехаб.
Додамо
Газою керує ХАМАС, ісламістське угруповання, набагато більше, ніж "Ісламський джихад", яке на початку місяця не брало участі в транскордонних бойових діях.