Израиль предъявил обвинение лидеру "Исламского джихада". Арест может спровоцировать новый виток насилия в Газе

Детали

Согласно заявлению израильских военных, обвинения против Бассама Аль-Саади, арестованного 1 августа во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу, включают участие в незаконной организации и подстрекательстве.

Аль-Саади, по словам военных, является "влиятельным чиновником" в "Исламском джихаде", который, по их словам, занимался "основной террористической деятельностью", включая получение средств из Газы.

Представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб заявил, что Израиль сфабриковал обвинения, основанные на "обманах и необоснованных обвинениях".

Шехаб сказал, что группа попросит Египет и Организацию Объединенных Наций вмешаться, и выступил с угрозой, что "Исламский Джихад" может ответить насилием, если Аль-Саади не будет освобожден.

"Достижение тупика дало бы нам полное право использовать другие варианты", - сказал Шехаб.

Добавим

Газой управляет ХАМАС, исламистская группировка, гораздо больше, чем "Исламский джихад", которая в начале месяца не участвовала в трансграничных боевых действиях.