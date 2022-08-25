Израиль предъявил обвинение лидеру "Исламского джихада". Арест может спровоцировать новый виток насилия в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Израиль в четверг предъявил обвинение высокопоставленному лидеру поддерживаемого Ираном движения "Исламский джихад", чье задержание, вероятно, усугубит напряженность. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно заявлению израильских военных, обвинения против Бассама Аль-Саади, арестованного 1 августа во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу, включают участие в незаконной организации и подстрекательстве.
Аль-Саади, по словам военных, является "влиятельным чиновником" в "Исламском джихаде", который, по их словам, занимался "основной террористической деятельностью", включая получение средств из Газы.
Представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб заявил, что Израиль сфабриковал обвинения, основанные на "обманах и необоснованных обвинениях".
Шехаб сказал, что группа попросит Египет и Организацию Объединенных Наций вмешаться, и выступил с угрозой, что "Исламский Джихад" может ответить насилием, если Аль-Саади не будет освобожден.
"Достижение тупика дало бы нам полное право использовать другие варианты", - сказал Шехаб.
Добавим
Газой управляет ХАМАС, исламистская группировка, гораздо больше, чем "Исламский джихад", которая в начале месяца не участвовала в трансграничных боевых действиях.