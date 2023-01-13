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Ізраїль із лютого припиняє виплату допомоги біженцям з України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 475252 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Уряд Ізраїлю з лютого припиняє виплати щомісячної допомоги біженцям з України. Про це з посиланням на джерела повідомляє газета Haaretz, пише УНН.

Ізраїль із лютого припиняє виплату допомоги біженцям з України – ЗМІ

Деталі

Так, зазначається, що біженці з України, які прибули після 24 лютого 2022 року, перестануть отримувати щомісячні виплати за рішенням влади.

За інформацією видання, Міністерство алії та інтеграції Ізраїлю вирішило не продовжувати дію тимчасової постанови, на підставі якої українці могли розраховувати на фінансову допомогу.

Повідомляється, що 23 940 сімей іммігрантів уже отримали хоча б один щомісячний платіж, а допомогу буде припинено уже наступного місяця для десятків тисяч мігрантів.

Йдеться про суму близько 1 тисячі шекелів (понад 10 тисяч гривень), яка могла варіюватися залежно від кількості осіб у кожній родині. Їхню виплату буде припинено, а гроші з бюджету, що виділялися на ці цілі, найближчими місяцями перенаправлять на допомогу іншим категоріям іммігрантів.

Додамо

На початку січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль буде менше обговорювати це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що питання перегляду Єрусалимом допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено після зміни уряду в Ізраїлі.

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