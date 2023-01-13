Израиль с февраля прекращает выплату пособий беженцам из Украины – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство Израиля с февраля прекращает выплаты ежемесячных пособий беженцам из Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Haaretz, пишет УНН.
Детали
Так, отмечается, что беженцы из Украины, прибывшие после 24 февраля 2022 года, перестанут получать ежемесячные выплаты по решению властей.
По информации издания, Министерство алии и интеграции Израиля решило не продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы могли рассчитывать на финансовую помощь.
Сообщается, что 23 940 семей иммигрантов уже получили хотя бы один ежемесячный платеж, а помощь будет прекращена уже в следующем месяце для десятков тысяч мигрантом.
Речь идет о сумме около 1 тысячи шекелей (более 10 тысяч гривен), которая могла варьироваться в зависимости от количества человек в каждой семье. Их выплата будет приостановлена, а выделявшиеся на эти цели деньги из бюджета будут в ближайшие месяцы перенаправлены на помощь другим категориям иммигрантов.
Добавим
В начале января новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать данный вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что вопрос пересмотра Иерусалимом помощи Украине на сегодня еще окончательно не определен после смены правительства в Израиле.