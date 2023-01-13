Израиль с февраля прекращает выплату пособий беженцам из Украины – СМИ

Детали

Так, отмечается, что беженцы из Украины, прибывшие после 24 февраля 2022 года, перестанут получать ежемесячные выплаты по решению властей.

По информации издания, Министерство алии и интеграции Израиля решило не продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы могли рассчитывать на финансовую помощь.

Сообщается, что 23 940 семей иммигрантов уже получили хотя бы один ежемесячный платеж, а помощь будет прекращена уже в следующем месяце для десятков тысяч мигрантом.

Речь идет о сумме около 1 тысячи шекелей (более 10 тысяч гривен), которая могла варьироваться в зависимости от количества человек в каждой семье. Их выплата будет приостановлена, а выделявшиеся на эти цели деньги из бюджета будут в ближайшие месяцы перенаправлены на помощь другим категориям иммигрантов.

Добавим

В начале января новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать данный вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что вопрос пересмотра Иерусалимом помощи Украине на сегодня еще окончательно не определен после смены правительства в Израиле.