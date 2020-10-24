Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин за посередництва США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ізраїль і Судан погодилися на скасування воєнного стану між двома народами. Про це йдеться в спільному комюніке трьох країн, оприлюдненому у Вашингтоні в п’ятницю, пише DW, передає УНН.
Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і представниками перехідного уряду Судану зазначив, що найближчим часом “кільце світу” буде все більше, і “набагато, набагато більше” держав визнають Ізраїль. Може йтися як мінімум про п’ять держав, одним з них може стати Саудівська Аравія, підкреслив Трамп.
Крім того, Трамп поінформував Конгрес про те, що Судан повинен бути викреслений зі списку держав, які спонсорують тероризм, куди на даний момент крім нього входять Іран, Сирія і Північна Корея. Видалення Судану з цього списку могло бути використано як засіб тиску на переговорах про нормалізацію відносин з Ізраїлем.
Нагадаємо, у Судані в квітні 2019 року в результаті масових протестів був повалений авторитарний президент Омар аль-Башир, після чого в країні на трирічний період встановлена влада перехідного уряду. Потім повинні бути нові вибори.
В адміністрації глави Палестинської автономії заявили, що угода про нормалізацію відносин між Ізраїлем і Суданом суперечить спільної позиції Ліги арабських держав, згідно з якою умовою для подібної нормалізації має стати рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.
З гострою критикою укладеної угоди виступили також представники радикального ісламістського руху ХАМАС у Секторі Газа, назвавши його “політичним гріхом”.
Як повідомляв УНН, 13 серпня Ізраїль і ОАЕ домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами. ОАЕ стали третьою арабською країною і першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. У жовтні була підписана декларація про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Бахрейном.