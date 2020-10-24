Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин за посередництва США

ukru
18:06 • 385 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 45485 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102451 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 110071 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112337 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 143905 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124038 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124089 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123533 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107359 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 70065 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 81302 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101366 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100109 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64831 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 52183 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64831 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 59136 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 143903 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 40490 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 50561 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105696 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124209 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123739 перегляди
Актуальне
Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин за посередництва США

Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин за посередництва США

Київ • УНН

 • 17498 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ізраїль і Судан погодилися на скасування воєнного стану між двома народами. Про це йдеться в спільному комюніке трьох країн, оприлюдненому у Вашингтоні в п’ятницю, пише DW, передає УНН.

Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і представниками перехідного уряду Судану зазначив, що найближчим часом “кільце світу” буде все більше, і “набагато, набагато більше” держав визнають Ізраїль. Може йтися як мінімум про п’ять держав, одним з них може стати Саудівська Аравія, підкреслив Трамп.

Крім того, Трамп поінформував Конгрес про те, що Судан повинен бути викреслений зі списку держав, які спонсорують тероризм, куди на даний момент крім нього входять Іран, Сирія і Північна Корея. Видалення Судану з цього списку могло бути використано як засіб тиску на переговорах про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Нагадаємо, у Судані в квітні 2019 року в результаті масових протестів був повалений авторитарний президент Омар аль-Башир, після чого в країні на трирічний період встановлена влада перехідного уряду. Потім повинні бути нові вибори.

В адміністрації глави Палестинської автономії заявили, що угода про нормалізацію відносин між Ізраїлем і Суданом суперечить спільної позиції Ліги арабських держав, згідно з якою умовою для подібної нормалізації має стати рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

З гострою критикою укладеної угоди виступили також представники радикального ісламістського руху ХАМАС у Секторі Газа, назвавши його “політичним гріхом”.

Як повідомляв УНН, 13 серпня Ізраїль і ОАЕ домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами. ОАЕ стали третьою арабською країною і першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. У жовтні була підписана декларація про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Бахрейном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92