Израиль и Судан договорились о нормализации отношений при посредничестве США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Израиль и Судан согласились на отмену военного положения между двумя народами. Об этом говорится в совместном коммюнике трех стран, обнародованном в Вашингтоне в пятницу, пишет DW, передает УНН.
Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями переходного правительства Судана отметил, что в ближайшее время "кольцо мира" будет все больше, и "гораздо, гораздо больше" государств признают Израиль. Речь может идти как минимум о пяти государствах, одним из них может стать Саудовская Аравия, подчеркнул Трамп.
Кроме того, Трамп сообщил Конгрессу США о том, что Судан должен быть вычеркнут из списка государств, спонсирующих терроризм, куда на данный момент кроме него входят Иран, Сирия и Северная Корея. Удаление Судана из этого списка могло быть использовано как средство давления на переговорах о нормализации отношений с Израилем.
Напомним, в Судане в апреле 2019 года в результате массовых протестов был свергнут авторитарный президент Омар аль-Башир, после чего в стране на трехлетний период установлена власть переходного правительства. Затем должны быть новые выборы.
В администрации главы Палестинской автономии заявили, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Суданом противоречит общей позиции Лиги арабских государств, согласно которому условием для подобной нормализации должно стать решение израильско-палестинского конфликта.
С острой критикой заключенного соглашения выступили также представители радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, назвав его "политическим грехом".
Как сообщал УНН, 13 августа Израиль и ОАЭ договорились об установлении дипломатических отношений между государствами. ОАЭ стали третьей арабской страной и первой страной Персидского залива, которая установила дипломатические отношения с Израилем. В октябре была подписана декларация об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном.