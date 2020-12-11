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Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин

Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Марокко та Ізраїль домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин, оголосив в Twitter президент США Дональд Трамп. Він назвав це значним проривом в рамках зусиль по досягненню миру на Близькому Сході, передає УНН.

В окремому твіті президент США заявив, що підписав декларацію про визнання США суверенітету Марокко над Західною Сахарою. “Серйозна, переконлива і реалістична пропозиція Марокко про автономію — єдина основа для справедливого і міцного рішення для світу і процвітання”, — написав Трамп.

Білий дім випустив відповідну заяву президента. У ньому, зокрема, говориться, що США будуть заохочувати економічний і соціальний розвиток відносин з Марокко, включаючи територію Західної Сахари. Для цього Вашингтон має намір відкрити в місті Дахла у Західній Сахарі американське консульство.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав відновлення відносин з Марокко історичною подією. “Світло миру ніколи не сяяло яскравіше на Близькому Сході, ніж сьогодні”, — заявив він під час церемонії запалювання свічок в рамках святкування Хануки. Він подякував Трампу за посередництво у встановленні відносин двох держав.

Нетаньяху анонсував відкриття прямого авіасполучення між Ізраїлем і Марокко. Крім того, в обох країнах будуть організовані так звані “бюро взаємодії” (liaison offices).

Раніше в 2020 році відносини з Ізраїлем встановили Судан, ОАЕ і Бахрейн.

Дипломатичні відносини між Марокко та Ізраїлем існували до 2000 року. Тоді вони були розірвані на тлі Другої палестинської інтифади, в ході якої посилився арабо-ізраїльський конфлікт.

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