Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Марокко та Ізраїль домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин, оголосив в Twitter президент США Дональд Трамп. Він назвав це значним проривом в рамках зусиль по досягненню миру на Близькому Сході, передає УНН.
В окремому твіті президент США заявив, що підписав декларацію про визнання США суверенітету Марокко над Західною Сахарою. “Серйозна, переконлива і реалістична пропозиція Марокко про автономію — єдина основа для справедливого і міцного рішення для світу і процвітання”, — написав Трамп.
Білий дім випустив відповідну заяву президента. У ньому, зокрема, говориться, що США будуть заохочувати економічний і соціальний розвиток відносин з Марокко, включаючи територію Західної Сахари. Для цього Вашингтон має намір відкрити в місті Дахла у Західній Сахарі американське консульство.
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав відновлення відносин з Марокко історичною подією. “Світло миру ніколи не сяяло яскравіше на Близькому Сході, ніж сьогодні”, — заявив він під час церемонії запалювання свічок в рамках святкування Хануки. Він подякував Трампу за посередництво у встановленні відносин двох держав.
Нетаньяху анонсував відкриття прямого авіасполучення між Ізраїлем і Марокко. Крім того, в обох країнах будуть організовані так звані “бюро взаємодії” (liaison offices).
Раніше в 2020 році відносини з Ізраїлем встановили Судан, ОАЕ і Бахрейн.
Дипломатичні відносини між Марокко та Ізраїлем існували до 2000 року. Тоді вони були розірвані на тлі Другої палестинської інтифади, в ході якої посилився арабо-ізраїльський конфлікт.