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Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических отношений

Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических отношений

Киев  •  УНН

 • 13180 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Марокко и Израиль договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в Twitter президент США Дональд Трамп. Он назвал это значительным прорывом в рамках усилий по достижению мира на Ближнем Востоке, передает УНН.

В отдельном твите президент США заявил, что подписал декларацию о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой. “Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии — единственная основа для справедливого и прочного решения для мира и процветания”, — написал Трамп.

Белый дом выпустил соответствующее заявление президента. В нем, в частности, говорится, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие отношений с Марокко, включая территорию Западной Сахары. Для этого Вашингтон намерен открыть в городе Дахла в Западной Сахаре американское консульство.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал восстановление отношений с Марокко историческим событием. “Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня”, — заявил он во время церемонии зажжения свечей в рамках празднования Хануки. Он поблагодарил Трампа за посредничество в установлении отношений двух государств.

Нетаньяху анонсировал открытие прямого авиасообщения между Израилем и Марокко. Кроме того, в обеих странах будут организованы так называемые “бюро взаимодействия” (liaison offices).

Ранее в 2020 году отношения с Израилем установили Судан, ОАЭ и Бахрейн.

Дипломатические отношения между Марокко и Израилем существовали до 2000 года. Тогда они были разорваны на фоне Второй палестинской интифады, в ходе которой усилился арабо-израильский конфликт.

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