Прем'єр Ізраїлю привітав запуск ЗВТ з Україною з нового року

“Хороші новини для нашої економіки: на початку наступного року увійде в силу договір про вільну економічну зону між нами і Україною. Це призведе до збільшення торгового обороту і розширенню співробітництва в сільському господарстві і в сфері високих технологій, а також до додаткових інвестицій. Це важливий крок, від якого виграють усі громадяни Ізраїлю. Спасибі президенту Володимиру Зеленському за спільну роботу, яка виведе відносини між нашими країнами на нові висоти”, — написав прем’єр Ізраїлю.
Раніше Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter повідомив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація новообраним Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.
За даними експертів, повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі.