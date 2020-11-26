Прем'єр Ізраїлю привітав запуск ЗВТ з Україною з нового року

“Хороші новини для нашої економіки: на початку наступного року увійде в силу договір про вільну економічну зону між нами і Україною. Це призведе до збільшення торгового обороту і розширенню співробітництва в сільському господарстві і в сфері високих технологій, а також до додаткових інвестицій. Це важливий крок, від якого виграють усі громадяни Ізраїлю. Спасибі президенту Володимиру Зеленському за спільну роботу, яка виведе відносини між нашими країнами на нові висоти”, — написав прем’єр Ізраїлю.

Раніше Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter повідомив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.