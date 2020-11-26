Премьер Израиля поздравил запуск ЗСТ с Украиной с нового года

“Хорошие новости для нашей экономики: в начале следующего года войдет в силу договор о свободной экономической зоне между нами и Украиной. Это приведет к увеличению торгового оборота и расширению сотрудничества в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий, а также в дополнительных инвестиций. Это важный шаг, от которого выигрывают все граждане Израиля. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за совместную работу, которая выведет отношения между нашими странами на новые высоты”, — написал премьер Израиля.

Ранее Президент Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль была заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.