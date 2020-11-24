Вільна торгівля з Ізраїлем запрацює з нового року

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, (Прем'єр-міністр Ізраїлю - ред.) Беньямін Нетаньягу", - написав Зеленський.

Довідка: у 2019 році загальний торговельний обіг між Україною та Ізраїлем склав 1 млрд 116,3 млн дол.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація новообраним Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.

За даними експертів, повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі.