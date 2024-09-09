Ізраїльські атаки в Сирії: щонайменше 7 осіб загинули, 15 - отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльських атак у Сирії загинули щонайменше 7 людей, з них 3 мирні жителі. Постраждали військові та цивільні об'єкти, поранено не менше 15 осіб.
Внаслідок атак Ізраїлю в Сирії загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, передає УНН.
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У неділю ввечері в Сирії відбулося кілька атак, здійснених Ізраїлем, у результаті яких загинули щонайменше 7 людей.
За даними, 3 з загиблих були мирними жителями.
Під час атак було також поранено не менше 15 осіб. Внаслідок бомбардувань були знищені як військові, так і цивільні об'єкти.
Ізраїль проводить удари по Сирії з початку громадянської війни в 2011 році, намагаючись націлитися на групи, які підтримують Іран.
Сирія звинуватила Ізраїль в ударах по аеропортах Дамаска та Алеппо - ЗМІ22.10.23, 09:06 • 221671 перегляд