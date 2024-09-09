Израильские атаки в Сирии: по меньшей мере 7 человек погибли, 15 - получили ранения

В результате атак Израиля в Сирии погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает УНН.

Детали

В воскресенье вечером в Сирии произошло несколько атак, совершенных Израилем, в результате которых погибли по меньшей мере 7 человек.

По данным, 3 из погибших были мирными жителями.

Во время атак было также ранено не менее 15 человек. В результате бомбардировок были уничтожены как военные, так и гражданские объекты.

Израиль проводит удары по Сирии с начала гражданской войны в 2011 году, пытаясь нацелиться на группы, которые поддерживают Иран.

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