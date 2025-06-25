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Ізраїль оголосив Центральний банк Ірану терористичною організацією - міністр оборони країни

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підписав указ, що визнає Центральний банк Ірану терористичною організацією. Це рішення, ухвалене на вимогу Моссаду, покликане протидіяти фінансовій системі іранського терористичного режиму.

Ізраїль оголосив Центральний банк Ірану терористичною організацією - міністр оборони країни

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що підписав указ про визнання Центрального банку Ірану терористичною організацією. За його словами, це рішення ухвалене на вимогу. Про це Ісраель Кац написав на своїй сторінці на X, передає УНН.

Сьогодні я підписав спеціальний указ, який оголошує Центральний банк Ірану терористичною організацією на вимогу Моссада і Національного центру економічної війни, і покликаний завдати удару в серце фінансової системи іранського терористичного режиму

- написав він.

Деталі

Кац зазначив, що Центральний банк Ірану - це канал, яким "мільярди перекачуються в смертоносний тероризм".

Ми продовжимо викривати, завдавати ударів і знищувати іранську вісь зла, де б вона не діяла 

- підсумував посадовець.
Альона Уткіна

Альона Уткіна

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