Ізраїль оголосив Центральний банк Ірану терористичною організацією - міністр оборони країни

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що підписав указ про визнання Центрального банку Ірану терористичною організацією. За його словами, це рішення ухвалене на вимогу. Про це Ісраель Кац написав на своїй сторінці на X, передає УНН.

Сьогодні я підписав спеціальний указ, який оголошує Центральний банк Ірану терористичною організацією на вимогу Моссада і Національного центру економічної війни, і покликаний завдати удару в серце фінансової системи іранського терористичного режиму - написав він.

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Кац зазначив, що Центральний банк Ірану - це канал, яким "мільярди перекачуються в смертоносний тероризм".