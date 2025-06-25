Израиль объявил Центральный банк Ирана террористической организацией - министр обороны страны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что подписал указ о признании Центрального банка Ирана террористической организацией. По его словам, это решение принято по требованию. Об этом Исраэль Кац написал на своей странице в X, передает УНН.

Сегодня я подписал специальный указ, объявляющий Центральный банк Ирана террористической организацией по требованию Моссада и Национального центра экономической войны, и призван нанести удар в сердце финансовой системы иранского террористического режима - написал он.

Детали

Кац отметил, что Центральный банк Ирана - это канал, по которому "миллиарды перекачиваются в смертоносный терроризм".