Израиль объявил Центральный банк Ирана террористической организацией - министр обороны страны
Киев • УНН
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал указ, признающий Центральный банк Ирана террористической организацией. Это решение, принятое по требованию Моссада, призвано противодействовать финансовой системе иранского террористического режима.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что подписал указ о признании Центрального банка Ирана террористической организацией. По его словам, это решение принято по требованию. Об этом Исраэль Кац написал на своей странице в X, передает УНН.
Сегодня я подписал специальный указ, объявляющий Центральный банк Ирана террористической организацией по требованию Моссада и Национального центра экономической войны, и призван нанести удар в сердце финансовой системы иранского террористического режима
Детали
Кац отметил, что Центральный банк Ирана - это канал, по которому "миллиарды перекачиваются в смертоносный терроризм".
Мы продолжим разоблачать, наносить удары и уничтожать иранскую ось зла, где бы она ни действовала