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Із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак - ЗМІ

Київ • УНН

 • 726725 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Іранський транспортний літак IL-76TD у четвер о 17:09 вилетів із закритого аеропорту Сімферополя. Про це пише УНН, посилаючись на проєкт Крим.Реалії.

Цитата

"Транспортний літак IL-76TD із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09. Наразі борт прямує на південний схід і летить над Чорним морем. Аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

6 вересня в окупованому Сімферополі завантажений бортовий КамАЗ на чолі військової колони влаштував дорожньо-транспортну пригоду на кільці площі Куйбишева.

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