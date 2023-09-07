Із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Іранський транспортний літак IL-76TD у четвер о 17:09 вилетів із закритого аеропорту Сімферополя. Про це пише УНН, посилаючись на проєкт Крим.Реалії.
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"Транспортний літак IL-76TD із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09. Наразі борт прямує на південний схід і летить над Чорним морем. Аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
6 вересня в окупованому Сімферополі завантажений бортовий КамАЗ на чолі військової колони влаштував дорожньо-транспортну пригоду на кільці площі Куйбишева.