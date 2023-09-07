Из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет - СМИ

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"Транспортный самолет IL-76TD с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09. Сейчас борт направляется на юго-восток и летит над Черным морем. Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним

6 сентября в оккупированном Симферополе загруженный бортовой КамАЗ во главе военной колонны устроил дорожно-транспортное происшествие на кольце площади Куйбышева.