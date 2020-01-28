Із Китаю планують заборонити вивезення домашніх тварин в інші країни - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Найближчим часом, за рекомендацією протиепізоотичного бюро, з Китаю планують заборонити вивезення домашніх тварин. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.
"Найближчим часом, скоріш за все, буде заборонено перевезення або пересилання домашніх тварин з Китаю до інших країн світу. Це превентивні заходи, які рекомендуються протиепізоотичним бюро", - сказав Кузін.
Нагадаємо, влада КНР вводить обмеження на продаж диких тварин з неділі, 26 січня, у зв'язку зі спалахом коронавірусу, який, ймовірно, поширився з точки продажу в Ухані наприкінці грудня 2019 року.