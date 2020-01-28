Из Китая планируют запретить вывоз домашних животных в другие страны - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В ближайшее время, по рекомендации противоэпизоотического бюро, из Китая планируют запретить вывоз домашних животных. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.
"В ближайшее время, скорее всего, будет запрещена перевозка или пересылка домашних животных из Китая в другие страны мира. Это превентивные меры, которые рекомендуются противоэпизоотическим бюро", - сказал Кузин.
Напомним, власти КНР ввели ограничения на продажу диких животных с воскресенья, 26 января, в связи со вспышкой коронавируса, который, вероятно, распространился с точки продажи в Ухане в конце декабря 2019 года.