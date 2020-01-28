Из Китая планируют запретить вывоз домашних животных в другие страны - ЦОЗ

"В ближайшее время, скорее всего, будет запрещена перевозка или пересылка домашних животных из Китая в другие страны мира. Это превентивные меры, которые рекомендуются противоэпизоотическим бюро", - сказал Кузин.

Напомним, власти КНР ввели ограничения на продажу диких животных с воскресенья, 26 января, в связи со вспышкой коронавируса, который, вероятно, распространился с точки продажи в Ухане в конце декабря 2019 года.