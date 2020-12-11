Із головної ялинки України знімуть суперечливий відьомський капелюх

“Так, наш чарівний капелюх, напередодні дня Святого Миколая (19 грудня — ред.) буде знято й замінено на восьмикутну різдвяну зірку. Що ще буде на день святого Миколая залишається сюрпризом, побачите”, - зазначив Добруцький.

Нагадаємо, сьогодні Організатори новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах пояснили, чому на головній ялинці країни буде капелюх замість зірки.

Додамо, що головну ялинку країни обіцяють повністю прикрасити до кінця тижня.

Засвічувати її буде голограма Святого Миколая, оскільки сам він перебуває на самоізоляції.



Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.