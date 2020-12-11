С главной елки Украины снимут противоречивую ведьмину шляпу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебную шляпу накануне дня Святого Николая. Об этом в комментарии УНН сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
"Да, нашу волшебную шляпу, накануне дня Святого Николая (19 декабря - ред.) будет снято и заменено на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в день святого Николая остается сюрпризом, увидите", - отметил Добруцкий.
Напомним, сегодня организаторы новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях объяснили, почему на главной елке страны будет шляпа вместо звезды.
Добавим, что главную елку страны обещают полностью украсить до конца недели.
Зажигать ее будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он находится на самоизоляции.
Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.