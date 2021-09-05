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Із феєрверками та яскравими перформансами: як у Токіо закривали Паралімпійські ігри

Київ • УНН

 • 51530 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Токіо відбулась церемонія закриття літніх паралімпійських ігор. Організатори представили низку перформенсів, а також подбали про яскраві феєрверки, передає УНН.

Деталі

До церемонії долучили медиків, аби ще раз нагадати проїх роль у боротьбі з коронавірусом, а також нагородили волонтерів, які працювали на Паралімпіаді. Одним із почесних гостей заходу став імператор Нарухіто.

Родзинкою церемонії закриття став перформенс "Місто, де сяють відмінності" до якого залучили паралімпійців. Кожен прапороносець отримав магніт-люстерко, який прикріпив на башту-декорацію.

Додамо, що прапор України на церемонії закриття ніс Василь Ковальчук.

Досить ефектно виглядало музично-світлове шоу та феєрверки. 

Також під час церемонії паралімпійський прапор передали Франції, яка у 2024 році прийматиме Паралімпіаду в Парижі, а точніше меру Парижа Анн Ідальго. 

Завершальним акордом стало погашення олімпійського вогню.

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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Доповнення

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020 в Японії здобувши 98 медалей. Українці брали участь у 15 видах спорту.

Протягом останнього дня представники збірної України — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік — боролися за нагороди у дисципліні стрільба з гвинтівки з положення лежачи, 50 метрів. Для усіх українських спортсменів це був четвертий виступ в японській столиці.

До фіналу пройшла лише Щетнік, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Дорошенко та Стоєв зайняли 14 та 16 місця відповідно. Втім, Щетнік вилетіла за результатами фіналу та посіла лише восьме місце. Чемпіонкою стала представниця Словаччини Вероніка Вадовикова.

Загальний медальний залік України

Таким чином Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо здобула 98 медалей: 24 “золота”, 47 “срібла” та 27 “бронзи”. Україна займає шосте місце в медальному заліку і п’яте за кількістю нагород.

Паралімпіада-2020

Україну цьогоріч представляли 143 спортсмени, які виступали у 15 з 22 видів спорту. Ця літня Паралімпіада стала для України сьомою за часи незалежності.

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