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С фейерверками и яркими перформансами: как в Токио закрывали Паралимпийские игры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Токио состоялась церемония закрытия летних паралимпийских игр. Организаторы представили ряд перформансов, а также позаботились о ярких фейерверках, передает УНН.

Детали

К церемонии привлекли медиков, чтобы еще раз напомнить об их роли в борьбе с коронавирусом, а также наградили волонтеров, которые работали на Паралимпиаде. Одним из почетных гостей мероприятия стал император Нарухито.

Изюминкой церемонии закрытия стал перформанс "Город, где сияют различия" к которому привлекли паралимпийцев. Каждый знаменосец получил магнит-зеркальце, который прикрепил на башню-декорацию.

Добавим, что флаг Украины на церемонии закрытия нос Василий Ковальчук.

Достаточно эффектно выглядело музыкально-световое шоу и фейерверки.

Также во время церемонии паралимпийский флаг передали Франции, которая в 2024 году будет принимать Паралимпиаду в Париже, а точнее мэру Парижа Анн Идальго.

Завершающим аккордом стало погашение олимпийского огня.

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Публикация от Tokyo 2020 (@ tokyo2020)

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Публикация от Tokyo 2020 (@ tokyo2020)

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Публикация от Tokyo 2020 (@ tokyo2020)

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Публикация от Tokyo 2020 (@ tokyo2020)

Дополнение

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020 в Японии получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.

В течение последнего дня представители сборной Украины - Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник - боролись за награды в дисциплине стрельба из винтовки из положения лежа, 50 метров. Для всех украинских спортсменов это было четвертое выступление в японской столице.

В финал прошла только Щетник, заняв седьмое место в квалификации. Дорошенко и Стоев заняли 14 и 16 места соответственно. Впрочем, Щетник вылетела по результатам финала и заняла лишь восьмое место. Чемпионкой стала представительница Словакии Вероника Вадовикова.

Общий медальный зачет Украины

Таким образом Украина на Паралимпиаде-2020 в Токио получила 98 медалей: 24 "золота", 47 "серебра" и 27 "бронзы". Украина занимает шестое место в медальном зачете и пятое по количеству наград.

Паралимпиада-2020

Украину в этом году представляли 143 спортсмена, которые выступали в 15 из 22 видов спорта. Эта летняя Паралимпиада стала для Украины седьмой за время независимости.

Украинские Национальные Новости

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