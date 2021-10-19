Із 23 жовтня у Києві планують подати тепло до житлових будинків

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"У столиці планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла із 23 жовтня", - цитують слова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва у пресслужбі.

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Повідомляють, що під'єднання всіх будинків столиці до систем опалення відбудеться на тлі зниження температури "саме в ці дні".

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура буде до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Для шкіл, дитсадків, лікарень Києві опалювальний сезон уже розпочався. Із 1 жовтня розпочали під'єднання цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.

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