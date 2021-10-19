С 23 октября в Киеве планируют подать тепло в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В столице с 23 октября планируют начать массовое подключение жилых домов к теплоснабжению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию КГГА.
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"В столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября", - цитируют слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в пресс-службе.
Детали
Сообщают, что подключение всех домов столицы к системам отопления состоится на фоне снижения температуры "именно в эти дни".
Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура будет до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов — более 11 тысяч. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", — отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Добавим
Для школ, детсадов, больниц Киева отопительный сезон уже начался. С 1 октября начали подключение этих учреждений по их индивидуальным заявкам.
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