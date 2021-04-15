Івченко закликав народних депутатів відкласти початок відкриття ринку землі

Цитата:

"Сьогодні аграрії та асоціації у більшості звертаються, щоб перенести вступ дати ринку землі, який ви хочете запровадити. Тому важливо, аби ми розуміли: без того, щоб запитати людей, ми не повинні відкривати ринок землі. Колеги, давайте звернемося до людей, проведемо референдум, спитаємо їхню думку – і тільки після того ми можемо називатися представниками українського народу", - закликав Івченко.

Деталі

Нардеп наголосив, що зараз фракція "Батьківщина" працює над тим, щоб провести референдум: з кінця квітня планують розпочати організацію ініціативних груп зі збору підписів 3 млн людей.

Доповнення

Нагадаємо, у матеріалі європейського видання London Globe член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко розповів про те, чому аграрна сфера України вже відреагувала негативними тенденціями на ще навіть не відкритий ринок землі.

Додамо

Як зазначив на брифінгу в понеділок голова ВР Дмитро Разумков, розгляд питань, пов’язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді щонайменше до травня, і вийти з нього неможливо.