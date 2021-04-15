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Ивченко призвал народных депутатов отложить начало открытия рынка земли

Ивченко призвал народных депутатов отложить начало открытия рынка земли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" призывает Верховную Раду отложить начало открытия рынка земли, запланированное на 1 июля 2021 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сегодня аграрии и ассоциации в большинстве обращаются, чтобы перенести вступление даты рынка земли, который вы хотите ввести. Поэтому важно, чтобы мы понимали: без того, чтобы спросить людей, мы не должны открывать рынок земли. Коллеги, давайте обратимся к людям, проведем референдум, спросим их мнение - и только после этого мы можем называться представителями украинского народа", - призвал Ивченко.

Детали

Нардеп отметил, что сейчас фракция "Батькивщина" работает над тем, чтобы провести референдум: с конца апреля планируют начать организацию инициативных групп по сбору подписей 3 млн человек.

Дополнение

Напомним, в материале европейского издания London Globe член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко рассказал о том, почему аграрная сфера Украины уже отреагировала негативными тенденциями на еще даже не открытый рынок земли.

Добавим

Как отметил на брифинге в понедельник глава ВР Дмитрий Разумков, рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде минимум до мая, и выйти из него невозможно.

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