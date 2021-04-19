Івченко про проблему реінтеграції Донбасу: необхідний перехідний період перед місцевими виборами

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“Яким чином будуть взаємодіяти органи місцевого самоврядування, які оберуться там, не знаючи українського законодавства? За 7 років ми тотально змінили законодавство, ми провели децентралізацію... Це означає, що ми говоримо про певні перехідні речі: яким чином буде мова в школах впроваджуватися. Відразу скажете дітям говорити українською? Ні, потрібен перехідний період. Яким чином ЗНО буде впроваджуватися для дітей? Ви подумайте про людей! Тому тут багато технічних моментів, які треба сісти та проговорити. А не так: давайте вибори, бо нам треба узаконити найманців російських”, — заявив Івченко.

Деталі

Нардеп розповів про важливі кроки перехідного періоду, які, наприклад, використовували на території колишньої Югославії.

“Коли в Югославії робили такі кроки, то відправляли спеціальні групи, які навчали кандидатів або депутатів, щоб люди з розумінням прийшли та знали що їм треба робити для своєї території, щоб люди працювали. Друге — відправляли туди медиків і освітян, щоб вони налаштовували освітній процес згідно з українським законодавством та медичні речі. Далі — радників в органи місцевого самоврядування, щоб правильно приймались рішення”, — пояснив Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко вважає, що головним у реінтеграції Донбасу є безпековий елемент і контроль над українськими кордонами.