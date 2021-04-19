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Ивченко о проблеме реинтеграции Донбасса: необходим переходный период перед местными выборами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Перед проведением местных выборов на Донбассе после начала процесса реинтеграции необходим переходный период, который должен предотвратить узаконивание российских наемников у власти. Такое мнение в эфире телеканала “НАШ” высказал народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко.

Цитата

“Каким образом будут взаимодействовать органы местного самоуправления, изберутся там, не зная украинского законодательства? За 7 лет мы тотально изменили законодательство, мы провели децентрализацию... Это значит, что мы говорим об определенных переходных вещах: каким образом будет язык в школах внедряться. Сразу скажете детям говорить на украинском? Нет, нужен переходный период. Каким образом ВНО будет внедряться для детей? Вы подумайте о людях! Поэтому здесь много технических моментов, которые надо сесть и проговорить. А не так: давайте выборы, потому что нам надо узаконить наемников российских”, — заявил Ивченко.

Детали

Нардеп рассказал о важных шагах переходного периода, которые, например, использовали на территории бывшей Югославии.

“Когда в Югославии делали такие шаги, то отправляли специальные группы, которые обучали кандидатов или депутатов, чтобы люди с пониманием пришли и знали что им надо делать для своей территории, чтобы люди работали. Второе — отправляли туда медиков и педагогов, чтобы они настраивали образовательный процесс в соответствии с украинским законодательством и медицинские вещи. Дальше — советников в органы местного самоуправления, чтобы правильно принимались решения”, — пояснил Ивченко.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко считает, что главным в реинтеграции Донбасса является элемент по вопросам безопасности и контроль над украинскими границами.

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