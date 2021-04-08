Івченко пояснив, чому Мінські домовленості не працюють і що потрібно змінити
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко в ефірі телеканалу Прямий пояснив, яким чином Мінські домовленості нарешті запрацюють і що для цього необхідно зробити, повідомляє УНН.
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“Я вже казав, що Мінськ був підписаний всіма сторонами як документ, який ніколи не зможе виконатися. По-перше — послідовність виконання — неможлива апріорі. Спочатку повинна йти безпекова частина, а потім — політична. А там все змішано”, — зауважив Івченко.
Деталі
Він вважає, що необхідно розробити технічну карту послідовності виконання Мінських домовленостей і поступової реінтеграції окупованих територій.
За словами Івченка, потрібний перехідний період, під час якого буде реалізований першочерговий безпековий компонент, а вже потім — політичний.
“Щоб там (на окупованих територіях — ред.) відбувалися вибори тоді, коли туди зможуть зайти українські ЗМІ, українські партії та, фактично, за українським законодавством щоб там пройшли вибори”, — вважає парламентар.
Нагадаємо
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Напередодні, 7 квітня, відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.
30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.