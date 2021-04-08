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Ивченко объяснил, почему Минские договоренности не работают и что нужно изменить

Ивченко объяснил, почему Минские договоренности не работают и что нужно изменить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала Прямой объяснил, каким образом Минские договоренности наконец заработают и что для этого необходимо сделать, сообщает УНН.

Цитата

“Я уже говорил, что Минск был подписан всеми сторонами как документ, который никогда не сможет исполниться. Во-первых — последовательность выполнения — невозможна априори. Сначала должна идти с безопасностью часть, а потом — политическая. А там все смешано”, — отметил Ивченко.

Детали

Он считает, что необходимо разработать техническую карту последовательности выполнения Минских договоренностей и постепенной реинтеграции оккупированных территорий.

По словам Ивченко, нужен переходный период, во время которого будет реализован первоочередной компонент безопасности, а уже потом — политический.

“Чтобы там (на оккупированных территориях — ред.) проходили выборы тогда, когда туда смогут зайти украинские СМИ, украинские партии и, фактически, по украинскому законодательству чтобы там прошли выборы”, — считает парламентарий.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Накануне, 7 апреля, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

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