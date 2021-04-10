Івченко пояснив, чому відбуваються скандали навколо вакцин від COVID-19 у світі та Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У фармацевтичній галузі відбувається міжнародна боротьба кланів різних країн, яка призводить до скандалів з ковідними вакцинами в межах інформаційних війн. Таку думку в ефірі Перший Незалежний висловив народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко, передає УНН.
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“Тут на сьогодні (відбувається — ред.) фармацевтична боротьба кланів, чи там Китай чи там РФ, чи США, які роблять свою політику. Тому тут іде боротьба великих фармкомпаній”, — зазначив він.
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Івченко вважає, що вакцинація від COVID-19 має ключове значення, особливо для тих людей, які активно подорожують і потребують легітимних вакцинних паспортів. Тому, на його думку, якісна вакцина кожного виробника повинна з’являтися в Україні.
“При цьому — думка така: будь-яка вакцина, яка сьогодні є, — вона має приїхати в Україну”, — наголосив він.
Доповнення
Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко раніше прокоментував приїзд в Україну китайської вакцини
CoronaVac, відзначивши, що Туреччина масово вакцинує нею населення.