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Нардеп Івченко про вакцину CoronaVac: Туреччина масово вакцинує нею населення

Нардеп Івченко про вакцину CoronaVac: Туреччина масово вакцинує нею населення

Київ • УНН

 • 14657 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко прокоментував в ефірі телеканалу Kyiv LIVE прибуття в Україну китайської вакцини CoronaVac та необхідність потужної інфрмаційної компанії щодо вакцинування в Україні.

Цитата

“Ця вакцина, на моє переконання, більш ефективна: колеться один раз, на іншій платформі зроблена і пройшла, наскільки я знаю, відповідні випробовування в Китаї. Скажу більше, Туреччина половину свого населення саме цією вакциною щепила також”, - розповів Івченко.

Деталі

Окремо народний депутат підкреслив, що необхідно звернути більшу увагу на відкритість списків на вакцинування, а також розширити інформаційну кампанію в цьому питанні.

“Інформаційна кампанія має проводитися з відкритістю списків і хоча б, щоб люди знали, де робити вакцинування. А люди з віддалених територій мають знати, коли до них приїдуть мобільні бригади. Це буде правильно”, - вважає він.

Щодо можливих упереджень з приводу вакцини китайського виробництва, то Вадим Івченко пояснив, що багато великих компаній міжнародного рівня мають власне виробництво в Китаї.

“Більшість світових фармацевтів по франшизі тримають там заводи. Американська вакцина Pfizer виробляється на семи китайських заводах. Так само як це робить, наприклад, Adidas, коли шиє одяг в різних країнах”, - роз'яснив народний депутат.

Що було раніше

У четвер, 25 березня, в Україну з Китаю було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Увечері 25 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доставив в Україну першу партію вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні повідомив, що Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19.

Що відомо про вакцину CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають. 

Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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