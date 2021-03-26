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Нардеп Ивченко о вакцине CoronaVac: Турция массово прививает ею население

Нардеп Ивченко о вакцине CoronaVac: Турция массово прививает ею население

Киев  •  УНН

 • 14651 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко прокомментировал в эфире телеканала Kyiv LIVE прибытия в Украину китайской вакцины CoronaVac и необходимость мощной инфрмационно компании касательно вакцинации в Украине.

Цитата

“Эта вакцина, по моему убеждению, более эффективна: колется один раз, на другой платформе сделана и прошла, насколько я знаю, соответствующие испытания в Китае. Скажу больше, Турция половину своего населения именно этой вакциной прививала также”, — рассказал Ивченко.

Детали

Отдельно народный депутат подчеркнул, что необходимо обратить большее внимание на открытость списков на вакцинации, а также расширить информационную кампанию в этом вопросе.

“Информационная кампания должна проводиться с открытостью списков и хотя бы, чтобы люди знали, где делать вакцинации. А люди из отдаленных территорий должны знать, когда к ним приедут мобильные бригады. Это будет правильно”, — считает он.

О возможных предубеждениях по поводу вакцины китайского производства, то Вадим Ивченко объяснил, что многие крупные компании международного уровня имеют собственное производство в Китае.

“Большинство мировых фармацевтов по франшизе держат там заводы. Американская вакцина Pfizer производится на семи китайских заводах. Так же как это делает, например, Adidas, когда шьет одежду в разных странах”, — разъяснил депутат.

Что было раньше

В четверг, 25 марта, в Украину из Китая было отправлено первую партию из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Вечером 25 марта в аэропорт “Борисполь” прибыл самолет, который доставил в Украину первую партию вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech — это традиционная инактивированная вакцина на основе “убитого” вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, которые свидетельствуют, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и поняла технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

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