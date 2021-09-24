Італійська поліція заарештувала на Сицилії понад пів сотні мафіозі

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За інформацією відомства, затримані належать до клану Санфіліппо з Маццаріно (сицилійська злочинна організація та італійська мафія - ред.). Заарештованих підозрюють у вбивствах, здирництві, торгівлі наркотиками та зберіганні зброї.

За інформацією поліції, злочинці вимагали великі суми у місцевих підприємців, щоб підтримувати свою незаконну діяльність і допомагати ув'язненим мафіозі.

Нагадаємо

Низка штурмів і арештів пройшла в Італії в квітні поточного року. В рамках операції "Вихор Містраля" правоохоронці заарештували близько 100 осіб в адміністративному центрі південноіталійської області Апулія - місті Барі.