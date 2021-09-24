Итальянская полиция арестовала на Сицилии более полусотни мафиози
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полиция Италии сегодня арестовала более 50 мафиози на Сицилии. Об этом сообщает издание ANSA, передает УНН.
Детали
По информации ведомства, задержанные относятся к клану Санфилиппо из Маццарино (сицилийская преступная организация и итальянская мафия - ред.). Арестованных подозревают в убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и хранении оружия.
По информации полиции, преступники требовали большие суммы у местных предпринимателей, чтобы поддерживать свою незаконную деятельность и помогать заключенным мафиози.
Напомним
Ряд штурмов и арестов прошел в Италии в апреле текущего года. В рамках операции “Вихрь мистраля” правоохранители арестовали около 100 человек в административном центре южноитальянской области Апулия — городе Бари.