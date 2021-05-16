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Італія скасовує карантин для туристів з країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. МОЗ Італії з 16 травня скасовує карантин для туристів, що прибувають із країн Шенгенської угоди, ЄС, а також із Великої Британії та Ізраїлю. Про це повідомляє інформагентство Ansa, пише УНН.

Італія скасовує карантин для туристів з країн ЄС

Деталі

Наразі громадяни, що прибувають в Італію з цих країн, мають пройти п'ятиденний карантин після прибуття і здати два ПЛР-тести на COVID-19 і перед поїздкою, після карантину. Після послаблення карантинних обмежень для всіх туристів все одно залишається в силі вимога пред'явлення ПЛР-тесту з негативним результатом, зробленого не раніше ніж за 48 годин до поїздки.

Крім того, з 15 травня Італія планує запровадити систему цифрового пропуску Digital Green Pass. Документ видаватимуть на основі сертифіката про вакцинацію (лише визнаними на території ЄС препаратами), довідки про перенесений COVID-19, а також ПЛР-тесту.

Нагадаємо

У Сербії можна завантажити цифровий “зелений сертифікат”, який підтверджує, що особа була вакцинована або мала негативний результат тесту на коронавірус. Латвія також скасувала карантин для вакцинованих туристів.

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