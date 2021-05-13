Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів

Деталі

Нововведення застосовуватиметься до осіб, які отримали обидві дози вакцини і з моменту завершення вакцинації пройшло понад 15 днів. При цьому особи повинні бути вакциновані препаратами, які зареєструвало Європейське агентство з лікарських засобів або аналогічний регулюючий орган, або вакцинами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

У випадку з вакциною компанії Johnson&Johnson має пройти 15 днів після отримання першої і єдиної дози препарату.

Для того, щоб щеплені від коронавірусу могли отримати свідоцтво про вакцинацію найбільш зручним способом в правила включений бланк свідоцтва про факт вакцинації латиською та англійською мовами.

В цей час самоізоляцію не потрібно дотримуватися при в'їзді в Латвію з Великої Британії, Ісландії та Ватикану.

Самоізоляцію необхідно дотримуватися при в'їзді в Латвію з країни, де рівень захворюваності коронавірусом становить понад 50 випадків на 100 тисяч населення.

Доповнення

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.