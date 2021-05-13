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Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Особи, щеплені від Covid-19, які в'їхали в Латвію з будь-якої країни Європейського союзу (ЄС), Європейського економічного простору (ЄЕЗ), Швейцарії або Великої Британії, більше не повинні будуть дотримуватися вимог самоізоляції. Відповідні поправки до заходів епідеміологічної безпеки щодо обмеження поширення інфекції Covid-19 затвердив уряд Латвії в четвер, передає Delfi, інформує УНН.

Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів

Деталі

Нововведення застосовуватиметься до осіб, які отримали обидві дози вакцини і з моменту завершення вакцинації пройшло понад 15 днів. При цьому особи повинні бути вакциновані препаратами, які зареєструвало Європейське агентство з лікарських засобів або аналогічний регулюючий орган, або вакцинами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

У випадку з вакциною компанії Johnson&Johnson має пройти 15 днів після отримання першої і єдиної дози препарату.

Для того, щоб щеплені від коронавірусу могли отримати свідоцтво про вакцинацію найбільш зручним способом в правила включений бланк свідоцтва про факт вакцинації латиською та англійською мовами.

В цей час самоізоляцію не потрібно дотримуватися при в'їзді в Латвію з Великої Британії, Ісландії та Ватикану.

Самоізоляцію необхідно дотримуватися при в'їзді в Латвію з країни, де рівень захворюваності коронавірусом становить понад 50 випадків на 100 тисяч населення.

Доповнення

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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