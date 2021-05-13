Латвия отменила карантин для вакцинированных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны Европейского союза (ЕС), Европейского экономического пространства (ЕЭЗ), Швейцарии или Великобритании, больше не должны будут соблюдать требования самоизоляции. Соответствующие поправки к мероприятиям эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 утвердило правительство Латвии в четверг, передает Delfi, информирует УНН.
Детали
Нововведение будет применяться к лицам, которые получили обе дозы вакцины и с момента завершения вакцинации прошло более 15 дней. При этом лица должны быть вакцинированы препаратами, которое зарегистрировало Европейское агентство по лекарственным средствам или аналогичный регулирующий орган, или вакцинами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения.
В случае с вакциной компании Johnson&Johnson должно пройти 15 дней после получения первой и единственной дозы препарата.
Для того, чтобы привитые от коронавируса могли получить свидетельство о вакцинации наиболее удобным способом в правила включен бланк свидетельства о факте вакцинации на латышском и английском языках.
В это время самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Великобритании, Исландии и Ватикана.
Самоизоляцию необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости коронавирусом составляет более 50 случаев на 100 000 населения.
Дополнение
Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.